CASERTA. È partita da Caserta la campagna di sensibilizzazione sull’importanza della donazione degli organi con l’iniziativa “Un donatore moltiplica la vita”, promossa da Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della salute della Regione Campania con Mariarosaria Focaccio, responsabile Servizio divulgazione donazioni organi e tessuti; Antonio Corcione, direttore Centro Regionale Trapianti, in collaborazione con la Scuola Specialisti dell'Aeronautica, guidata dal colonnello Nicola Gigante.

«Grazie all’impulso del governatore campano Vincenzo De Luca, che sta riorganizzando i servizi sanitari in Campania, stiamo facendo passi da gigante nella sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti - ha detto Antonio Postiglione - Stiamo migliorando i numeri dei donatori, questo dato ci incoraggia e ci spinge a fare sempre meglio. Più riusciamo a informare i cittadini, più siamo in grado di salvare vite umane».

«Il progetto va avanti con buoni risultati nonostante un alto numero di “opposizioni" perché scontiamo ancora la mancanza di cultura nei cittadini campani. Lo riscontriamo nei reparti di rianimazione dove ci sono molti potenziali donatori ma veniamo “fermati" dai familiari dei pazienti, molti dei quali non hanno ancora compreso che un donatore moltiplica la vita. Le fake news? In alcuni casi trovano terreno fertile perché la gente è impreparata di fronte alla differenza tra coma e morte cerebrale», ha aggiunto Mariarosaria Focaccio.

I lavori sono stati conclusi dal governatore De Luca: «Siamo partiti da zero nel 2015. Non esisteva una rete di trapianti né una banca degli organi. C’era addirittura un commissario che dirigeva il Centro Regionale Trapianti. Dobbiamo ringraziare tutto il team coordinato dal direttore Corcione, poi la dottoressa Focaccio che dirige il servizio di divulgazione della rete della donazione di organi della regione Campania e i tanti specialisti in tutti i campi che si adoperano per raggiungere risultati eccellenti».