CASERTA. A Curti, nel Casertano, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 43 anni e la moglie di 37 anni. I due, dopo una perquisizione a casa loro e nel bar da loro gestito, sono stati trovati in possesso di 3 panetti di hashish del peso complessivo di 243,78 grammi; un involucro in cellophane con crack per 10,44 grammi; un involucro in ccellophane con cocaina per un peso complessivo di 2,04 grammi; 13 dosi di hashish del peso complessivo di 41,51 grammi; una dose di cocaina del peso complessivo di 0,42 grammi e la somma contante di 1.890 euro, nonché materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e sostanze solitamente utilizzate per il taglio della droga. L'uomo è nel carcere di Napoli-Poggioreale, mentre la donna è ai domiciliari.