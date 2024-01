"E' un tema estremamente diffuso, poco affrontato e che non trova sempre le risposte giuste e univoche". Così Roberta Gaeta, consigliera regionale di Demos-Europa Verde, a margine della seduta di Question time in Consiglio regionale della Campania durante il quale ha presentato l'interrogazione su 'Criticità della diagnosi e certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa)'. "Quello che viene chiesto dai genitori e dalle persone direttamente interessate - spiega Gaeta, evidenziando che la formulazione delle diagnosi non sempre ottempera la normativa di riferimento - sono procedure uguali in tutti i nostri territori, mentre oggi registriamo una grande disomogeneità, che nella vita reale delle persone crea un danno reale. Serve chiarezza anche presso gli specialisti e che ci sia un coordinamento, un'informazione e una sensibilizzazione che consenta agli alunni delle scuole primarie, fino agli studenti universitari, di avere opportunità vere, quelle che tutti i ragazzi dovrebbero avere". "La Regione deve ancora fare molto in questa direzione - conclude Gaeta - e sono certa che si possa fare un lavoro in questo senso. Nonostante gli incontri e le circolari, le indicazioni non sono state ancora recepite appieno".