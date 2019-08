CASAGIOVE. Due agenti di polizia della Questura di Caserta questa mattina sono stati aggrediti da un pitbull. È successo, questa mattina appena alle 7.30, in via Nazionale Appia a Casagiove. I due poliziotti erano appena entrati in servizio quando hanno visto un anziano in difficoltà nei pressi del distributore di benzina Esso. Il pitbull, incustodito senza museruola, aveva preso di mira il cagnolino dell'anziano. Lo aveva azzannato riducendolo in fin di vita. I due agenti hanno subito soccorso l'uomo e il suo cane ma il pitbull si è scagliato inferocito contro i poliziotti. Un agente N.S. veniva ferito graffiato alla gamba destra e all'avambraccio destro mentre il collega nel tentativo di aiutarlo è scivolato ed è finto con la spalla contro la portiera della volante. Riuscivano però subito ad allertare il personale del canile e gli uomini del Asl e il pitbull è stato catturato. I due poliziotti sono stati costretti a farsi medicare per le ferite riportate al pronto soccorso dell'ospedale di Caserta. Il cagnolino invece si trova ricoverato in una clinica veterinaria. Ci sono indagini in corso per risalire al proprietario del pitbull che potrebbe essere denunciato per omessa custodia e lesioni riportate alla persona offesa.