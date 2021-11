Negli ultimi due giorni nel reparto di Medicina dell'ospedale di Battipaglia (Salerno) sono stati individuati due casi di pazienti positivi al Covid-19, che sono stati prontamente trasferiti nel Centro Covid dell'ospedale di Agropoli con ambulanze speciali anti-contagio. I due pazienti sono stabili e in buone condizioni.

Il direttore sanitario del presidio, Mario Minervini, e il direttore della Uoc di Medicina Vincenzo Patella hanno deciso di sospendere precauzionalmente i ricoveri in reparto, fino alla normalizzazione della situazione. I pazienti già ricoverati, intanto, sono stato messi in isolamento e sono costantemente monitorati, così come tutto il personale operante nella struttura.

Sono stati inoltre attuati tutti i protocolli di sanificazione e profilassi. Il Pronto soccorso dell'ospedale e il servizio 118 sono stati allertati e provvederanno a smistare i ricoveri presso altre strutture fino a nuovo ordine.