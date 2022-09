In attuazione del piano assunzioni Eav, l’Azienda ha appena esaurito la graduatoria degli autisti riferita alla Selezione bandita nel 2018, procedendo con il reclutamento di 31 nuovi Operatori di Esercizio.

Ancora con riferimento agli autisti, si è appena concluso l’iter selettivo avviato con un bando pubblicato ad aprile 2022. Per quest’ultima selezione sono pervenute complessivamente circa 800 candidature.

All’esito delle prove previste dal bando, conclusesi il 7 settembre 2022, sono risultati idonei in graduatoria, complessivamente, oltre 260 candidati. In merito a quest’ultima selezione, in un’ottica di ricambio generazionale, nonché per far fronte all’esercizio dei servizi ex Ctp, Eav procederà con l’assunzione entro l’anno di circa 100 autisti con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle sedi operative di terraferma ed alle isole