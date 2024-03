ROMA. Con ben 23.037 reati ambientali accertati dal 2018 al 2022 la Campania si posiziona al primo posto tra le regioni d’Italia. Un poco invidiabile primato che emerge dai dati raccolti da Legambiente e resi pubblici ieri, in occasione della XXIX giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Si tratta di numeri che purtroppo confermano quanto l’ecomafia sia ormai un fenomeno al tempo stesso locale e globale, da contrastare con forza non solo a livello territoriale ma anche a sovranazionale.