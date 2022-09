È stato sorteggiato l'ordine con il quale le liste presentate nella circoscrizione Campania 1 per la Camera dei Deputati (collegi di Napoli e provincia) saranno disposte sulla scheda elettorale. La prima lista sorteggiata è "Unione Popolare con de Magistris", seguita da "Mastella Noi Di Centro Europeisti". Al numero tre le liste che compongono lo schieramento di centrodestra, nel seguente ordine: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. In posizione numero 4 il Movimento 5 Stelle, poi le liste della coalizione di centrosinistra: Impegno Civico, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Partito democratico - Italia democratica e progressista. Seguono "Italexit per l'Italia", "Azione-Italia Viva-Calenda" e "Italia sovrana e popolare".