Si terrà oggi dalle 17 alle 20 su piattaforma Zoom la iniziativa promossa da Energia Democratica al SUD – “Il mezzogiorno di Domani Ora !”.

Il confronto on line si terrà con la presenza di esponenti nazionali del partito democratico.

Tra questi hanno già dato conferma oltre il vice ministro della istruzione Anna Ascani, anche Enzo Amendola , Ministro per gli affari europei e sarà presente il Presidente Vincenzo De Luca. A promuovere il confronto l’area di energia dem Campania. Il filo conduttore sarà il racconto della emergenza e la proposta post emergenza raccontata da giovani rappresentanti del mondo delle categorie, esponenti del mondo universitario delle regioni del Sud, espressioni della società civile, rappresentanti del partito democratico. L’obiettivo costruire 10 punti di confronto e rilancio per il Sud, il Mezzogiorno.