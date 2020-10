ISCHIA. Era guarito dal Covid dopo la cura con plasma iperimmune del dottor De Donno, questa mattina è deceduto per le conseguenze della malattia. Il medico 55enne di Ischia è morto questa mattina in un centro di riabilitazione di Pozziuoli. Matteo Salvini con un tweet scrisse: «Sacche di plasma da Mantova ad Ischia, dalla Lombardia alla Campania una vita salvata». Accadeva in inverno, dopo qualche mese dalla guarigione, il medico 55enne del Loreto Mare, dove lavorava come anestesista, non ce l'ha fatta.