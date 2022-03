Una bomba carta è esplosa la scorsa notte a Montoro (Avellino) nei pressi di un'abitazione in via Guglielmo Marconi. L'esplosione ha danneggiato un muretto di cemento e causato la rottura di alcuni vetri, nonché lievi danni a un'auto parcheggiata. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra che hanno avviato le indagini.