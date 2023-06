NAPOLI. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Napoli Fabio Provvisier ha inflitto sei condanne ad elementi del clan Piccolo-Letizia di Marcianise che praticavano estorsioni e intimidazioni ai commercianti. In particolare il Gup ha condannato a 13 anni e 4 mesi di carcere il 23enne Gaetano Monica, per il quale il pm aveva chiesto 18 anni: il giudice ha tenuto conto delle argomentazioni del difensore dell'imputato, Franco Liguori, assolvendo Monica dal reato di associazione camorristica e condannandolo per le estorsioni. Inflitto una pena di 12 anni all'imprenditore Agostino Piccolo, collaboratore di giustizia, 8 anni e 6 mesi per Salvatore Letizia, 10 anni per Amedeo Belvisto, 8 anni per Pasquale Regino e 4 anni per il meccanico Antonio Ottavio Sorbo. Dalle indagini e dal processo è emerso che Agostino Piccolo ha dato indicazioni ai suoi complici sui commercianti cui chiedere il pizzo.