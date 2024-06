In Campania, inserita nella Circoscrizione Italia Meridionale, il Partito democratico risulta il più votato alle elezioni Europee. I voti scrutinati, al momento, di 5.797 sezioni su 5.828 attribuiscono al Pd 437.286 voti, in percentuale il 22,23%. Segue il Movimento cinque stelle che si ferma al 20,73%. Solo terzo il partito di Giorgia Meloni che incassa il 19,42% delle preferenze. Fuori dal podio ma oltre la soglia del 4%, FI (10,81%), AVS (6,98%), Stati Uniti d'Europa (6,81%) e Lega Salvini Premier (5,78%). Sotto soglia, invece, Azione (3,86%), Pace Terra Dignità (1,71%) e con percentuali di poco superiore lo zero Libertà, Partito Animalista-Italexit per l'Italia e Alternativa Popolare. Il Pd primo partito anche ad Avellino, Caserta, Napoli e Salerno. A Benevento la compagine della leader Schlein è, invece, seconda dietro Stati Uniti d'Europa.