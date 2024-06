Ormai definitivi i dati delle preferenze dei candidati alle elezioni europee per quanto riguarda la Campania.

Quando manca una sola sezione sulle 5828 al primo posto nel Pd si classifica Lello Topo (nella foto) con 114.483 voti. Seguono Lucia Annunziata con 108612, Antonio Decaro 70452, Sandro Ruotolo 64593, Pina Picierno 54062, Nicola Campanile 18139.

Per il Movimento 5 Stelle in testa Pasquale Tridico con 51.491 voti. Poi Danilo Della Valle con 27.202 e Laura De Vita con 21.275.

Giorgia Meloni con 177978 voti guida la lista di Fratelli d'Italia. poi Alberico Gambino con 62114, Ines Fruncillo con 28062, Raffaella Docimo con 25551 e Denis Nesci 20.623.

In Forza Italia primo è Fulvio Martusciello con 71935. Seguono Antonio Tajani con 45179, Antonella Ballone con 24023 e Angelo Antonio D'Agostino con 20474.

Francesco Emilio Borrelli con 44.133 voti è il primo in Alleanza Verdi Sinistra. Poi ci sono Mimmo Lucano con 26.445 e Souzan Fatayer con 16727. Per Stati Uniti d'Europa l'elenco vede al primo posto Nicola Caputo con 39.345. Poi ci sono Matteo Renzi con 35976, Sandra Lonardo Mastella con 28240, Enzo Maraio con 26663, Caterina Miraglia con 16357 e Teresa Bellanova con 6280.

Primo in Lega Salvini premier è Aldo Patriciello con 32595 voti davanti a Roberto Vannacci con 20332 e Angela Russo 19007.

In Azione il più votato è Giuseppe Sommese con 18698 davanti a Giosi Ferrandino con 16825, Luigi Casciello con 11846 e Marcello Pittella con 7780. Scorrendo la lista si trovano Carlo Calenda con 6614 ed Elena Bonetti con 6096. Michele Santoro è il più votato della lista 'Pace terra dignità' con 14.653 voti. Enrico Rizzi è il primo della lista Libertà con 1787 voti mentre a Cateno De Luca, terzo dopo Francesco Amodeo, vanno 1326 voti. 974 i consensi a Sergio De Caprio, il capitano Ultimo, 971 quelli a Laura Castelli. Francesco Ceriello è il primo per il Partito animalista-Italexit per l'Italia con 1167 voti mentre Stefano Bandecchi guida la lista di Alternativa Popolare con 1187 voti.