Con 10,3 miliardi di euro nel primo semestre 2023, la Campania è sul podio dell’export nel Sud d’Italia. Un primato che emerge dal report del gruppo Sace che ha accompagnato in questa direzione già 2.500 imprese campane per 1,7 miliardi di euro nell’ultimo anno. Il valore delle esportazioni di beni è in crescita del 25,7% su base tendenziale, con una dinamica ben superiore alla media italiana trainata in particolare dai primi tre settori: agroalimentare, farmaceutica e mezzi di trasporto.

CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA ITALIANA. Negli ultimi 5 anni il valore delle esportazioni di beni della Campania ha registrato una crescita media annua del 10,8%, maggiore di quella dell’export italiano complessivo (+7,4%). In particolare, nel biennio 20212022 la crescita è stata significativa, trainata sia dal rimbalzo postpandemia sia dal forte rialzo della componente dei prezzi. Il valore ha superato così i 17 miliardi di euro (2,7% dell’export italiano complessivo). Svizzera, Stati Uniti e Germania sono le prime tre destinazioni dei beni della Campania con un peso pari a circa un terzo di quello complessivo della regione e hanno registrato ottime performance. Tra i mercati emergenti avanzano Turchia (+67%) e Polonia (+46%). Ancora relativamente poco presidiati, ma che stanno mostrando grande dinamismo, India (+48%) e Arabia Saudita (+45%). Il Gruppo Sace presente sul territorio con un ufficio a Napoli e quattro agenzie dislocate fra Napoli, Salerno e Avellino accompagna le imprese campane nei loro progetti di crescita in Italia e nel mondo offrendo soluzioni assicurative e finanziarie per investimenti green, liquidità e attività di export, internazionalizzazione e progetti di rilievo strategico.