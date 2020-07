SALERNO. Hanno preso inizio alle ore 9.30 al campus di Fisciano dell'Università di Salerno le prime sedute di laurea in presenza per i percorsi magistrale e a ciclo unico, dopo lo stop causato dal coronavirus. Ad aprire il calendario le sedute dei Dipartimenti Diin (Dipartimento ingegneria industriale) e Disuff (Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione), che hanno ospitato i propri laureandi nelle rispettive aule delle Lauree di Ingegneria e "Nicola Cilento", secondo il protocollo di sicurezza adottato dall'Università di Salerno.

Il rettore Vincenzo Loia ha portato il saluto istituzionale dell'Ateneo ai primi laureandi del giorno, quale augurio simbolico rivolto a tutti gli studenti che concluderanno il proprio percorso in presenza fino al 29 luglio e agli studenti che in questi mesi si sono laureati a distanza: «Abbiamo cercato di curare queste sedute - ha spiegato Loia - coniugando l'aspetto accademico con tutte le misure connesse alla sicurezza. Una macchina straordinaria di motivazione, di organizzazione, di lavoro rigoroso fatto da docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti. Tutto questo non si raggiunge se non si ha un forte senso di comunità e di responsabilità. Sono circa 200 gli studenti che insieme a voi si laureeranno in presenza in queste due settimane, insieme agli oltre 1500 studenti che si sono laureati a distanza. Sono un po' emozionato nel raccomandare a voi, che siete espressione di un rientro graduale e attento alla vita del campus, di credere sempre nel futuro che vi spetta, un futuro che non si ferma».

Le sedute di laurea di oggi, lunedì 20 luglio, continueranno anche nel pomeriggio con i Dipartimenti Dipsum (Studi Umanistici) e Dipmat (Matematica), e fino al 29 luglio per un totale di 22 appelli programmati.