SANTA MARIA CAPUA VETERE. Avrebbe procurato favori illeciti a un detenuto di cui si stava occupando: per questo motivo la garante dei detenuti della provincia di Caserta, Emanuela Belcuore, è indagata, per corruzione e altri reati, dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Secondo i magistrati, avrebbe procurato a un detenuto un telefonino intestato a uno straniero avvertendolo, successivamente, di far sparire subito il cellulare perché ci sarebbe stata una perquisizione nella cella.