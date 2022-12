Si erano resi irreperibili lo scorso 2 dicembre quando è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Salerno su richiesta della Dda salernitana nell'ambito di indagini su due associazioni camorristiche federate tra loro e attive nell'agro nocerino-sarnese, in provincia di Salerno, e in alcuni comuni della provincia di Napoli.

I due, Andrea De Vivo e Francesco Fezza, tra i destinatari dell'ordinanza e nei cui confronti sono contestati i reati di direzione dell'organizzazione camorristica e numerosi reati fine, aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa, sono stati arrestati ieri in provincia di Avellino dagli agenti della Squadra mobile di Avellino, della Squadra mobile di Salerno e dai Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore.

Questa mattina inoltre si è costituito nel carcere di Salerno Fuorni un altro indagato, Emanuele Amarante, anch'egli irreperibile all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Le indagini, che hanno portato all'arresto di 25 persone, hanno colpito i clan camorristici Fezza-De Vivo di Pagani e Giugliano di Poggiomarino, ritenuti federati attorno alla figura di Rosario Giugliano detto "il minorenne".