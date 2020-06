NAPOLI. Le agenzie di viaggio della Campania stanno registrando una ripresa delle richieste di consigli e delle prenotazioni di soggiorni sul territorio italiano e regionale. A renderlo noto sono i vertici della Fiavet Campania-Basilicata, l’associazione che riunisce i titolari delle agenzie di viaggio con sede nelle due regioni. Tanti vacanzieri sono già a caccia di un hotel o di una casa-vacanze soprattutto in località balneari come Cilento, costiera amalfitana e penisola sorrentina. Fa ben sperare anche il trend relativo a isole e litorale domitio dove, per la metà di agosto, la disponibilità di sistemazioni per i turisti è già scarsa.

«Con l’arrivo dell’estate e la fine dell’emergenza sanitaria torna la voglia di viaggiare – spiega Ettore Cucari, presidente della Fiavet Campania-Basilicata – La durata della vacanza si riduce a una settimana, o anche di meno, e si tende a non allontanarsi troppo da casa. Il quadro complessivo, tuttavia, ci induce a un cauto ottimismo. Anche per questo abbiamo sollecitato la Regione a puntare con decisione sulla promozione del brand Campania Sicura».

Fa ben sperare anche la riapertura delle frontiere dell’Unione europea, prevista per lunedì prossimo. I turisti potranno liberamente circolare anche all’interno dell’area Schengen, sebbene al momento persista un complesso sistema di accordi bilaterali tra i Paesi. L’Italia ha avuto il via libera da Germania, Slovenia, Spagna e Svizzera, poi anche Grecia, Francia e Austria hanno abolito le restrizioni per i nostri connazionali.

«L'emergenza-Covid ha restituito alle agenzie di viaggio il ruolo di punto di riferimento per i clienti – conclude Ettore Cucari - I consigli e l'affidabilità delle agenzie, dotate per legge di autorizzazioni e assicurazioni contro i rischi civili, non possono essere sostituiti dalle prenotazioni online, specialmente per le vacanze più costose. Ora che le restrizioni ai viaggi stanno progressivamente cadendo, dunque, aspettiamo i clienti nei nostri uffici per programmare le loro vacanze in Italia e all’estero».