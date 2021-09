«Come terza carica dello Stato e come cittadino napoletano sono profondamente emozionato nel rendere omaggio ad un uomo che è stato e sempre resterà esempio di coraggio, entusiasmo, passione civile, rigore professionale». Così il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo al convegno in occasione del 36° anniversario dell'uccisione del giornalista Giancarlo Siani, presso la Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

«Per la prima volta viene ricordato a Montecitorio e questo è un motivo di orgoglio per me e per la nostra istituzione. La morte di Giancarlo è stato uno spartiacque, avviando una reazione più forte e strutturata della città di Napoli alla barbarie camorristica e al degrado politico e sociale. Ciò fu dovuto non soltanto al senso di intollerabile ingiustizia per l'omicidio di un giovane ma anche e soprattutto dall'apprezzamento e la stima per la straordinaria figura di Siani. Figura straordinaria perché aveva saputo, con tenacia e grande capacità di inchiesta, ricostruire e rendere pubblica una verità indicibile per la camorra».

«Ne aveva rivelato senza reticenze - soprattutto con l'articolo che gli costò la vita - non soltanto il potere crescente nella vita locale, ma anche il ricorso a metodi spregiudicati per risolvere le contese tra i vari clan», ha aggiunto Fico. Quella di Giancarlo Siani, ribadisce il presidente Fico, è una «figura straordinaria perché era un giornalista giovane, ancora precario diremmo oggi, che svolgeva tuttavia già da diverso tempo la sua professione con una straordinaria passione civile - maturata già negli anni dell'università - e con un impeccabile impegno professionale».