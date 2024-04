"C'è una notizia che ci dà qualche speranza: il Consiglio di Stato ha deciso di anticipare al 9 maggio l'udienza che era inizialmente fissata dopo le elezioni europee. Ci auguriamo in quella sede di poter decidere perché davvero diventa scandaloso se i Fondi di coesione sono utilizzati dappertutto meno che nel Mezzogiorno d'Italia". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell'evento "La Napoli che verrà" all'Unione Industriali Napoli, torna sul mancato accordo di coesione con il governo. De Luca evidenzia che "governiamo non su tempi biblici, ma contando le ore e i giorni. Questo è tutto. Quindi noi siamo non solo pronti, ma stiamo discutendo da un anno e più con il Governo. Dovrebbe svegliarsi il Governo, per la verità. Noi siamo sereni. ormai ci siamo collocati in un clima di nirvana, di pace dello spirito in modo che siamo tutti zen. Abbiamo combattuto ovviamente perché per i diritti si combatte e non si fa la questua, i diritti si conquistano, non si ottengono per regalo da qualcuno".