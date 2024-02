"Non e' che Fitto non voglia erogare risorse alla Campania, anzi vuole darle, come ha fatto con altre regioni italiane, ma i fondi non vanno buttati li' a pioggia. Devono essere collegati a un programma preciso e dettagliato, con idee chiare di cio' che si vuole fare nell'interesse della collettivita'".

Nel suo intervento al congresso provinciale di Napoli di Fratelli d'Italia, che si apre oggi a Melito, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, interviene cosi' sulla querelle tra il ministro per gli Affari europei le politiche di coesione e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito allo sblocco dei fondi Fsc.

"La Regione ha speso solo 3,5 miliardi sui 9,3 destinati alla Campania - rimarca Sangiuliano - ovvero il 37% delle risorse attribuite per la programmazione 2014-2020. Presentateci un programma credibile e basato su esigenze concrete e lo Stato fara' la sua parte e finanziera' il programma, ma non chiedeteci risorse che non sappiamo dove finiscono".