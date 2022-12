Una frana si è verificata questa mattina a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, interessando via Rotolo dove ha ceduto parte della carreggiata. A darne notizia è stato il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, che ha diffuso una foto dello smottamento. La strada è stata chiusa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, mentre personale della società Ausino ha proceduto alla realizzazione di un intervento finalizzato alla sostituzione della condotta principale distrutta dallo smottamento, per permettere il ripristino dell'erogazione dell'acqua nella zona interessata dalla frana. «Domani - spiega il sindaco Servalli - si farà il punto della situazione con il presidente della Provincia, Franco Alfieri».