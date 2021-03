SALERNO. Furto di vaccini pediatrici nella farmacia territoriale della Asl di Salerno, in via Leucosia. I Carabinieri della compagnia di Salerno e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Salerno indagano sul furto di vaccini pediatrici per un valore stimato in circa 20mila euro.

I ladri, secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrati dal lato della spiaggia. All'interno dei locali erano conservati anche dei vaccini anti Covid, ma non sono stati portati via. Nei pressi i militari hanno trovato gran parte delle dosi di vaccino asportate, lasciate a terra.

Da capire se i ladri hanno preferito disfarsi delle dosi perché cercavano altro, forse proprio i vaccini anti Covid, o se sono stati sorpresi da qualcuno e hanno abbandonato la refurtiva preferendo scappare.