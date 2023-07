Le forze dell'ordine indagano su un furto avvenuto la scorsa notte in una gioielleria a Salerno. Le fasi del furto sono state riprese da una videocamera di sorveglianza posta all'esterno dell'esercizio commerciale in via Posidonia, nel quartiere Pastena. Nel video, girato poco dopo le 2 di notte, si vedono cinque persone con volto coperto giungere sul posto a bordo di un'auto e armeggiare sulla saracinesca con un piede di porco. Ancora da quantificare il valore della refurtiva.