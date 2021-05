Un uomo di 31 anni e una donna di 23 anni sono stati sottoposti a un decreto di fermo del pm in quanto ritenuti responsabili del tentato omicidio di un 33enne, ferito con un colpo di fucile nella tarda serata di ieri a Benevento. Le indagini, svolte dai Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Benevento e coordinate dalla Procura sannita, sono scattate immediatamente dopo il ferimento dell'uomo avvenuto ieri sera nei pressi di un esercizio pubblico in via D'Azeglio, nel rione Libertà, e hanno permesso di identificare i due autori che erano scappati e sono stati ricercati dalle pattuglie dell'Arma.

I due, entrambi di Benevento e legati da rapporto di parentela, si sono presentati spontaneamente oggi pomeriggio negli uffici del Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento. Ai due è stato pertanto notificato il decreto di fermo del pm perché ritenuti responsabili di tentato omicidio in concorso e detenzione e porto illegale di fucile. L'uomo ferito, colpito alla gamba destra da un colpo di fucile, è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale San Pio di Benevento, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'episodio, avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni che hanno poi collaborato con gli investigatori, dovrebbe inquadrarsi in fatti di natura passionale. L'uomo e la donna sono stati portati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Proseguono le indagini per determinare l'esatta dinamica dei fatti.