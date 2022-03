«In 60 ore di corsi gratuiti qualificati per la docenza di autorevoli professori universitari relatori di diritto internazionale e rappresentanti del mondo giudiziario e scientifico, abbiamo formato i tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), donne e uomini della società civile che d'ora in avanti saranno i loro rappresentanti legali affinché siano rispettati i loro diritti in ragione della condizione di vulnerabilità in quanto non accompagnati e ai quali è riconosciuto, dall'ordinamento giuridico italiano, il diritto di protezione, al pari dei minori, cittadini italiani o cittadini dell'Unione Europea» spiega Giuseppe Scialla, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Campania in occasione dell'incontro finale del corso e la consegna degli attestati, utili per l'inserimento e la nomina dei tutori nell'elenco del Tribunale per i Minorenni di Napoli e Salerno, in programma venerdì 18 marzo alle ore 15.00 nella Sala Nassirija del Consiglio Regionale della Campania (Centro Direzionale di Napoli isola F/13).

La solenne cerimonia finale sarà aperta con i saluti di Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale della Campania e di Scialla, a cui faranno seguito le relazioni di Mario Covelli, presidente dell'Associazione Nazionale Camera Penale Minorile, di Piero Avallone, presidente del Tribunale dei Minorenni di Salerno e di Maria de Luzenberger, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

«Nel drammatico contesto generato dal conflitto Russia Ucraina con migliaia di bambini ed adolescenti profughi non accompagnati che arrivano sui nostri territori, possiamo contare sulla preziosa attività di protezione e vigilanza, di supporto psicologico, legale e sanitario, offerta dai tutori volontari» conclude l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Campania.