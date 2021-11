Vincenzo Gaudino è il nuovo sindaco di Orta di Atella, comune del casertano al voto ieri assieme agli altri sciolti per infiltrazioni camorristiche. Gaudino, con la sua coalizione civica formata da tre liste (Democratici e Riformisti, Città Visibile, Orta in Movimento) ha incassato il 56,70% delle preferenze. Il suo avversario, Gianfranco Arena, si è fermato al 43,30% con le sue quattro liste civiche (Agire, Moderati, Alternativa per Orta, Noi Orta Viva).