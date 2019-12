SALERNO. A Padula, nel Salernitano, Gesù bambino nasce su un barcone di migranti. È l'allestimento che è stato scelto in una chiesa del centro storico di Padula realizzato dall'associazione "Amici del Presepe". E non mancano le polemiche. «Gesù bambino è nato in una mangiatoia sotto ad una capanna. E non su una barca di migranti. Basta mistificare le nostre tradizioni soprattutto in vista del Natale», commenta il questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. «Con questo presepe che messaggio si vuole trasmettere ai più piccoli? Che l'Italia deve essere invasa da migliaia e migliaia di clandestini per lo più islamici e far pensare falsamente che anche Gesù fosse un immigrato? Siamo alla follia. Le nostre tradizioni - spiega - non possono essere piegate agli interessi degli scafisti o dei padroni delle cooperative dell'accoglienza e non si può assolutamente calpestare la veridicità dei nostri Vangeli», conclude Edmondo Cirielli.