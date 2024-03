Un operaio di 26 anni, di nazionalità indiana, è morto folgorato ad Eboli, in provincia di Salerno mentre si trovava all'interno di un piazzale adibito al parcheggio di un ristorante lungo la strada provinciale 30. La gru del rimorchio di un camion che stava alzando per scaricare mangimi animali ha accidentalmente toccato i cavi dell'alta tensione. Una scarica da 20 mila volt lo ha ucciso. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e un'ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane in codice rosso in ospedale, dove è deceduto.