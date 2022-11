Una vista mozzafiato sul lago di Lugano, uno degli alberghi leggendari e iconici della Svizzera, un ristorante non solo da stella Michelin, ma con tutti i crismi per diventare una tappa d’obbligo per ogni amante della buona cucina, e una masterclass dedicata ad una cantina punto di riferimento dei grandi vini di qualita’, Masseria Frattasi.

E’ stato un week end particolare quello svoltosi sulle rive del lago piu’ incantevole della Svizzera. La residenza degli Hohenstaufer, la stessa famiglia dell’imperatore Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi che fece del Sud Italia la piu’ importante potenza medievale, che invento’ la lingua italiana, e’ stata prima una grande magione della famiglia imperiale prima di diventare l’hotel Villa Principe Leopoldo, da qualche lustro diventata una stella del firmamento Relais & chateaux, un albergo che declina in maniera impeccabile tutte le sfaccettature dell’ospitalita’, con una spa che e’ un gioiello di tecnologia e di comfort. L’Hotel Principe Leopoldo e’ stato la sede dell’incontro tra la delegazione dell’associazione svizzera dei sommelier e la casa vinicola Masseria Frattasi, un pomeriggio tutto all’insegna della degustazione dei prodotti piu’ esclusivi dell’azienda di Montesarchio, peraltro unica produttrice al mondo del Capri rosso dop, e poi della donnalaura, una riserva di bianco, un ice wines meridionale, ottenuto da uve falanghine in terreni vulcanici, e poi ancora il Kapnios, uve appassite e fatte rimanere un paio d’anni in barriques di rovere, la famosa coda di volpe prefillossera, insomma tanti gioielli vinicoli, un caleidoscopio particolare della grande viticoltura di montagna, l’azienda ha infatti tra i vigneti piu’ ad alta quota d’Italia.

E proprio la neve, la viticoltura estrema, la eccezionale qualita’ dei vini nelle elegantissime sale del Principe Leopoldo ha entusiasmato tutti i presenti, erano tra i tavoli le massime autorita’ dei sommelier svizzeri, l’importatore, i titolari della casa vinicola, esperti di rango internazionali e molti ospiti della stessa Lugano. Un successo arricchito dal ricevimento organizzato dagli chef, dal maitre Speziale e dal team formidabile del ristorante, con manicaretti e piatti di livello altissimo; un modo geniale per far conoscere i vini della Campania, quindi il meglio dell’enologia italiana, con una cantina iconica, Masseria Frattasi, nel piu’ elegante e raffinato hotel della Svizzera, il Principe Leopoldo.