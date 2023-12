I Pooh a Salerno, Antonello Venditti ad Avellino, The Kolors e Arisa a Napoli. Le piazze della Campania sono pronte a ospitare grandi artisti del panorama musicale per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno. Saranno i Pooh i protagonisti del 'Capodanno in Piazza'. L'appuntamento con la band che ha fatto la storia della musica italiana e', per la prima volta, in piazza della Liberta' domenica 31 a partire dalle 22. Prima del brindisi augurale e dello spettacolo di fuochi pirotecnici, la celebre band proporra' tutti i suoi piu' grandi successi.

Avellino brindera' al 2024 sulle note senza tempo di Antonello Venditti. Il cantautore romano sara' protagonista, dalle 22.15, del concerto organizzato in piazza della Liberta'. "Cara Avellino aspettami per un nuovo concerto la notte del 31 dicembre! Festeggeremo insieme l'arrivo del 2024", e' il messaggio social di qualche ora fa di Venditti.

A Napoli, grande spettacolo in piazza del Plebiscito in attesa del brindisi di mezzanotte con la partecipazione di tanti artisti, comici e cantanti. A partire dalle 21 di domenica, sul palco, saliranno Enzo Avitabile e i Bottari, The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax. Insieme a loro scalderanno il pubblico anche altri grandi protagonisti del mondo dello spettacolo come Gabriele Esposito, Erminio Sinni e Ciro Giustiniani. Sul palco si esibiranno anche i vincitori di un contest per giovani comici emergenti.

Ad Agropoli, nel Salernitano, il 1 Gennaio, protagonisti saranno i gloriosi anni '90: dalle 21 in piazza Vittorio Veneto ci saranno i Gemelli Diversi e dj Fargetta. A Nocera Superiore (Salerno), il 1 Gennaio, arriva il cantautore partenopeo Franco Ricciardi che, dopo aver riempito a giugno scorso lo stadio Maradona con 40mila spettatori, lunedi' sera sara' su corso Matteotti con uno spettacolo dal vivo di due ore scandite dalle sue storiche hit e dai suoi ultimi successi musicali. A Bellizzi, nel Salernitano, il 1 Gennaio 2024, ci sara' Clementino in concerto in piazza del Popolo dalle 21.30.