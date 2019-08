NAPOLI. «Lunedì cominciano le prove del corso-concorso della Regione Campania. Hanno fatto domanda 303mila giovani. Ci saranno prove scritte e orali. Questa e' la differenza rispetto ai navigator che hanno fatto una selezione in base ai quiz in due settimane», queste le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione. «Mi arrivano, però - ha aggiunto - voci di imbecilli e farabutti. I primi fanno finta di essere più saputi degli altri. Dicono i posti sono già assegnati? Non è assegnato niente. È un concorso pulito, gestito dal Formez. Poi mi hanno raccontato che c’è gente, e questi sono i farabutti, che va in giro a dire se ti rivolgi a me... Quando viene qualcuno o vi contatta e vi dice se mi dai qualcosa di soldi io ti garantisco, andate alla Procura della Repubblica. Segnalate nome e cognome del farabutto. Non si farà mai niente, in un contesto di sospetti. Questo concorso è una cosa pulita«.