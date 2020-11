NAPOLI. Alla fine Vincenzo De Luca la butta in caciara. Nel suo show su Facebook del venerdì cità film di Totò, dà dello «scemo del villaggio» al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, accusa il governo di provvedimenti sbagliati, e, chiaramente, parla della Regione Campania come della Svizzera del Mediterraneo. Un racconto paradossale che non tiene conto delle file di auto e ambulanze davanti al Cotugno, degli ammalati ammassati al pronto soccorso del Cardarelli, dei tempi biblici per i tamponi.