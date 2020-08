SALERNO. I carabinieri del gruppo Forestale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare per incendio boschivo nei confronti di un uomo residente nel comune di Siano, in provincia di Salerno. Dalle indagini condotte dai militari del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Salerno e della stazione carabinieri forestale di Sarno è emerso che una serie di incendi boschivi su aree vincolate e protette nel comune di Sarno, appiccati a breve distanza di tempo e nella stessa località "Costa Sorrentino", erano stati innescati con le medesime modalità di esecuzione. Le indagini tecniche hanno poi consentito di attribuire gli incendi alla stessa mano incendiaria e di accertare l'identità dell'autore. Il sostituto procuratore della Procura di Nocera Inferiore Anna Chiara Fasano, titolare dell'indagine, e il procuratore Antonio Centore hanno quindi chiesto l'emissione del provvedimento, richiesta accolta dal giudice per le indagini preliminari Luigi Levita.