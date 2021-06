È sempre più concreta l'ipotesi della pista dolosa dietro l'incendio che ieri sera ha interessato una palestra e gli uffici del Palamaggiò, a Castel Morrone, storico tempio del basket casertano, abbandonato da oltre un anno.

Dai primi accertamenti della squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, è emerso che una porta d'ingresso del Palamaggiò sarebbe stata forzata, per cui si ipotizza che qualcuno si sia introdotto nella struttura dando poi fuoco alla pila di documenti accatastati negli uffici. Peraltro l'impianto di videosorveglianza non funziona più, per cui non sara' facile identificare il presunto o i presunti responsabili.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Castel Morrone, Gianfranco Della Valle, che con un post su Facebook, ha scritto che «l'ipotesi del dolo si fa sempre più concreta; ciò starebbe a significare che qualcuno è entrato ieri nel Palamaggiò per dare fuoco ai sogni di tanti giovani e meno giovani, di coloro che hanno avuto la fortuna di calpestare il parquet della grandiosa struttura ed anche di quelli che dagli spalti gremiti hanno applaudito i loro idoli fossero questi atleti o artisti famosi. Il tutto è davvero inconcepibile! Sappiamo che sarà difficile riuscire a raggiungere i fasti dei tempi del Palamaggiò ma dobbiamo iniziare a crederci altrimenti tutto ciò che è stato realizzato in 100 giorni finirà in tempi ancora più brevi».