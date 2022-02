«Le bambine erano scioccate, avevano la paura negli occhi. Non li lasceremo soli, il quartiere si è mobilitato, l’affetto della gente sta aiutando a trovare la forza per andare avanti».

Sono le parole di Padre Nunzio Masiello, parroco dell’Unità Pa-storale Conce-zione – S.Matteo, a raccontare i primi attimi dopo l’incen-dio avvenuto venerdì in un piccolo appartamento ai Quartieri Spagnoli dove viveva una famiglia con quattro bambine piccole di 2-4-6 e 10 anni. «Sono riu-sciti a salvarsi – continua Padre Nunzio – ma hanno perso tutto. Conoscevamo la loro situazione precaria, erano già assistiti dalla parrocchia perché davvero bisognosi. Ora non hanno un tetto, alloggiano dai parenti ma non potranno tratte-nersi a lungo, con l’associa-zione “Quartieri Spagnoli 1536” stiamo cercando una soluzione a questo problema».

La paura è stata tanta, solo fortunatamente la tragedia non ha portato dei morti. Nelle ore immediatamente successive all’incendio è stata attivata una raccolta fondi grazie al conto corrente messo a disposizione dalla Caritas parroc-chiale gestita da Padre Nunzio Masiello.

Spente le fiamme gra-ie all’pronto intervento dei vigili del fuoco, sul posto è giunto il consigliere comunale di Europa Verde LuigiCarbone che dopo essersi messo a lavoro insieme alle associazioni e alla gente del posto per la creazione di una ca-tena di solidarietà ha commentato l’accaduto soffermandosi su diversi temi. Il primo riguarda la fragilità sociale che emerge con forza in queste occasioni, a tal proposito commenta: «Questo incendio mostra quanto la sofferenza si nasconda dietro l’angolo.

Una famiglia di sei persone con quattro bambine piccole che vive in condizioni alloggiative così modeste, in uno spazio cosi angu-sto, ci fa capire che la povertà nella nostra città è tutt’altro che sconfitta». Il secondo argomento che evidenzia il consigliere riguarda invece la sicurezza e i suoi standard che devono essere garantiti ovunque: «I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà nel trovare una fonte idrica per spegnere l’in-cendio.

Solo grazie al vicino istituto delle suore sono riusciti ad approvvigionarsi di acqua. I Quartieri Spagnoli non è un’arteria principale di traffico dunque ha difficoltà di collegamento alle reti idriche ma questo tema va portato all’attenzione dell’amministrazione comunale». Carbone continua poi spie-gando come la situazione era apparsa subito gravissima: «Ho allertato l’assessore alle politiche sociali Trapanese perché queste bambine hanno visto la morte, sono state tirate fuori dal balcone mentre i locali erano in fiamme, potrebbero aver subito traumi. Questa famiglia non ha più nulla ma in tanti si stanno avvicendando a donare, il popolo napoleta-no no delude mai».

Intanto la rete di solidarietà gestita dal-la Caritas - che garantirà la trasparenza e la gestione delle donazioni - insieme al lavoro delle associazioni sta portando avanti una missione per donare sereninità e futuro a questo nucleo fami-liare. I cittadini si stanno già muovendo, in particolare le mamme rappresentanti del consiglio di istituto della scuola “Paisiello”, le quali hanno orga-nizzato una raccolta fondi nelle classi per restituire subito i libri alle bambine che lunedì faranno rientro a scuola.