SALERNO. Sono disponibili i primi risultati del monitoraggio della qualità dell’aria avviato da Arpac nella prima mattina di ieri, in seguito all’incendio che poche ore prima è divampato in un sito logistico situato nel comune di Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. Il campionamento di aria effettuato nell’arco di ventiquattro ore nei pressi del sito interessato dall’incendio, per la ricerca di diossine e furani, ha evidenziato valori inferiori al limite di rilevabilità.

Sebbene le analisi sulle diossine abbiano fornito in prima battuta risultati rassicuranti e l’incendio sia apparso contenuto con prontezza dai Vigili del Fuoco, il monitoraggio prosegue con ulteriori cicli di campionamento a cura dei tecnici del Dipartimento Arpac di Salerno. Oltre ai dati relativi a questo parametro, verranno resi noti nei prossimi giorni i risultati relativi agli altri parametri monitorati (PM10, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Metalli).