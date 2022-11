Paura tra Arpaia e Forchia per un'esplosione che ha interessato il gasdotto che attraversa il territorio comunale di Forchia. Le prime indiscrezioni parlano dell'esplosione di una condotta del metano in via Misciuni, in una zona agricola a confine tra le due città. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed i carabinieri. Non si registrano feriti, ma tanta paura tra i residenti della zona.

«Le abitazioni e le persone più vicine al luogo - spiega un post sulla pagina Facebook del Comune di Forchia - sono state messe in sicurezza. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine. I tecnici Snam stanno per intervenire. Si prega di non avvicinarsi al luogo dell'esplosione».

Una enorme nube di fumo si sta spandendo fino ai centri abitati di Arienzo e San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Completamente bloccata la statale Appia, con circa 5 chilometri di auto in coda. La strada è stata chiusa dai carabinieri. Al momento il percorso alternativo per raggiungere la Valle Caudina è per Durazzano, Cervino e Sant'Agata.