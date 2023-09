Stanotte tecnici del dipartimento provinciale Arpac di Salerno sono intervenuti presso un deposito commerciale situato a San Marzano sul Sarno in via Cesina, dove nel pomeriggio di ieri è divampato un incendio.

I tecnici Arpac hanno provveduto ad acquisire i dati inerenti alla tipologia di materiale assoggettato alla combustione, alla presenza dei Vigili del fuoco. Il deposito è apparso costituito da un capannone con copertura in lamiera di circa mille metri quadrati, contenente materiale plastico, articoli per la casa e derrate alimentari.

Da stamattina sono attivi, presso il luogo dell’incendio, due dispositivi per la ricerca degli eventuali inquinanti dispersi in atmosfera, con cui verranno determinate le concentrazioni, in aria ambiente, di diossine e furani, idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), polveri sottili PM10 e, a partire da domani, di metalli pesanti.

I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.