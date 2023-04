Incendio sul tetto di un'azienda nella zona Asi (in via Consortile) nel comune di Teverola, nel Casertano. Sul posto sono giunte due squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta. Le squadre, una proveniente dal distaccamento di Aversa e una dal distaccamento di Marcianise, intervenute sul posto hanno trovato una parte del tetto, su cui erano montati pannelli fotovoltaici, avvolta dalle fiamme. La superficie interessata dall'incendio è di circa 1000 mq, con un totale di circa 350 pannelli fotovoltaici andati distrutti. In supporto alle squadre sono intervenute anche un'autobotte dal distaccamento di Aversa ed un'autoscala proveniente dalla sede centrale del comando. Le fiamme, anche grazie al tempestivo intervento dei Vigili, non hanno riguardato l'interno del capannone sottostante.