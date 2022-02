Incidente domestico per Ciriaco De Mita, che ieri è caduto per le scale di casa procurandosi la frattura del femore. Da qui la necessità di un intervento chirurgico. L'ex presidente del Consiglio e leader della Dc, 94 anni, sindaco di Nusco, in Irpinia, al secondo mandato, è stato operato nell'Unità di chirurgia ortopedica dell'Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati" di Avellino. Ottimisti i sanitari. Nonostante l'età del paziente, i parametri vitali sono considerati sufficientemente positivi.

I dirigenti provinciali irpini di “Noi di Centro", la formazione politica di Clemente Mastella, hanno augurato all'ex premier una pronta guarigione.

«Pronta guarigione al presidente, Ciriaco De Mita, per l'incidente domestico che lo ha visto protagonista nella sua abitazione in Alta Irpinia», si legge nella nota di “Noi di Centro". «Auguriamo al sindaco di Nusco di superare al più presto la convalescenza e di ritornare al centro del dibattito politico con la sua passione ed intelligenza», scrivono i dirigenti provinciali irpini del movimento che fa capo all'ex Guardasigilli.