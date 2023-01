Una persona è morta in un incidente stradale nel quale sono stati coinvolti un veicolo ed un furgone, all'altezza del km 20,500, sulla strada statale 517 Var "Bussentina". Il traffico è interrotto in entrambe le direzioni, tra le uscite Caselle Nord e Sansa, in provincia di Salerno. Il traffico è deviato tra le uscite Caselle Nord e Sansa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.