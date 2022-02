Si aggrava il bilancio dell' incidente stradale nel quale ieri una persona è morta e due sono rimaste ferite, avvenuto lungo la SS 372, tra gli svincoli di San Salvatore Telesino e Puglianello in provincia di Benevento. È deceduta, infatti, una delle due persone ricoverate in gravi condizioni nell'ospedale “San Pio" del capoluogo sannita. Si tratta di un 43enne della provincia di Roma che viaggiava in compagnia del padre a bordo di una Land Rover che si è scontrata con la Lancia Libra condotta da un imprenditore di 57 anni di Mirabella Eclano (Avellino), deceduto all'istante dopo il violento impatto tra i due veicoli. Continuano le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.