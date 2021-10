Un operaio di 49 anni è morto, intorno alle 15, nel parco della Reggia di Caserta in un incidente sul lavoro. L'uomo, originario del Nord Africa, sembra che sia stato colpito da un ramo pesante mentre stava potando degli alberi. Il 49enne è deceduto sul colpo e a nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Caserta e gli ispettori dell'Asl. L'uomo, secondo le prime informazioni, era dipendente di una ditta di Caserta che stava eseguendo dei lavori all'interno del Parco Vanvitelliano. Intanto, in una nota, la direzione della Reggia ha espresso "tutto il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima" in seguito al "tragico incidente nel Parco Reale".