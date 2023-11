CASERTA. L'inquinamento causato da automobili, riscaldamento e industria è tra i principali responsabili del degrado del patrimonio culturale. In un report Enea ha dimostrato gli effetti nocivi dei principali inquinanti dell'aria (ossidi di azoto e Pm10) su tre siti patrimonio dell'Unesco: la Reggia di Caserta, la cattedrale di San Doimo a Spalato in Croazia e la Residenza di Würzburg in Germania.