MARCIANISE. L’Interporto Sud Europa avvia la seconda fase del nuovo corso iniziato lo scorso ottobre, nell’ottica di un maggior sviluppo dell’infrastruttura, inserita in una delle Zes più importanti, in linea con l’obiettivo primario di rilancio del territorio, strategico per l’intera economia italiana e del Mediterraneo in particolare. Per questo, è stata convocata per il prossimo 14 febbraio 2020 l’assemblea dei soci per le nuove cariche del consiglio di amministrazione e varare la seconda fase del progetto che prevede, tra l’altro, un ampliamento dei servizi offerti all’interno dell’hub logistico.