Dopo la frana che ha colpito Casamicciola "non abbiamo stanziamenti economici rilevanti" per Ischia. Lo ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia. Per De Luca "mancano risorse per i residenti sfollati, per le attività economiche interrotte, per la monetizzazione di alloggi non recuperabili. Sono quelle decisioni di merito, concrete e di buonsenso, che tuttavia richiedono una attenzione. Sinceramente mi pare che non ci sia più quest'attenzione, come era ampiamente prevedibile passate le due-tre settimane dalla tragedia".

Oggi sull'isola la visita della ministra del Turismo Daniela Santanché su cui De Luca ha spiegato: "è sempre positivo che un ministro stabilisca un rapporto con le categorie economiche. Se arriveranno decisioni concrete esprimeremo apprezzamento, altrimenti manterremo la nostra valutazione critica. Ad oggi non registro l'attenzione necessaria dal punto di vista dell'aiuto concreto". "Servirebbero decine di milioni di euro - ha precisato De Luca -, noi oggi parliamo della prima emergenza, della messa in sicurezza di quel pezzo di territorio, ma poi c'è il problema generale del piano di ricostruzione di Ischia, che non può non prevedere anche una monetizzazione. Noi dobbiamo dire senza esitazione che le abitazioni collocate in aree geologicamente pericolose vanno demolite. Però mi rendo anche conto che è necessario dare una alternativa economica a una famiglia". "Ci sarebbe bisogno di uno sforzo unitario - ha concluso il governatore - e la Regione è pronta a una collaborazione con il governo nazionale, però senza liturgie: cerchiamo di fare cose concrete e ragionevoli".