Oggi e' lutto cittadino a Lacco Ameno, uno dei 6 comuni dell'isola di Ischia, dove nella chiesa di Santa Maria delle Grazie si celebreranno i funerali di Eleonora Serravalle e del compagno Salvatore Impagliazzo, due delle 12 vittime della frana a Casamicciola Terme del 26 novembre scorso.

I due vivevano nella casa di via Celario dell'uomo, investita in pieno dalla massa di fango e detriti staccatasi dal monte Epomeo. Il corpo di Eleonora fu il primo trovato dai soccorritori. I funerali saranno in forma privata, come tutti quelli delle vittime della frana, i cui parenti hanno rifiuttato un funerale collettivo solenne a spese dello Stato.

In chiesa solo parenti e amici. Continuano intenato le verifiche sulle abitazioni coinvolte dalla frana, al termine delle quali sara' consentito l'eventuale ritorno agli sfollati dalla zona rossa.