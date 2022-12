Si celebrano stamattina nella chiesa della Santissima Annunziata in Villa di Campagnano, a Ischia, i funerali di Maurizio Scotto di Minico, Giovanna Mazzella e Giovangiuseppe Scotto di Minico, tre delle dodici vittime della frana che ha colpito Casamicciola lo scorso 26 novembre. Il piccolo Giovangiuseppe aveva 22 giorni di vita quando è morto per le conseguenze dell'alluvione che ha travolto l'isola, stesso destino per i suoi genitori, Maurizio, 32 anni, e Giovanna, trent'anni appena compiuti.

Per la giornata di oggi, così come per quella di domani, i sindaci dell'isola d'Ischia e la commissaria straordinaria del Comune di Casamicciola hanno proclamato il lutto cittadino per esprimere cordoglio alle famiglie delle vittime della tragica alluvione del 26 novembre. In entrambi i giorni le bandiere all'esterno degli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta. Inoltre, le attività commerciali sono invitate ad osservare un'ora di chiusura in concomitanza con i funerali: oggi dalle 11 alle 12 e domani, 10 dicembre, dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17.

Nella giornata di domani, infatti, saranno celebrati alle 11 i funali di Nikolinka Gancheva Blangova, deceduta a 58 anni, e della famiglia Monti composta da Gianluca Monti di 38 anni e Valentina Castagna (37) e dai loro tre figli, Michele di 15 anni, Francesco di 11 e Maria Teresa di soli 6 anni. Le esequie nella parrocchia Gesù Buon Pastore, a Ischia. Nel pomeriggio, alle 16, i funerali di Maria Teresa Arcamone, 31 anni, la cui salma è stata l'ultima ad essere recuperata a distanza di 10 giorni dalla frana. Tutte le esequie si svolgeranno in forma privata. Già celebrati, invece, i funerali dei fidanzati Eleonora Sirabella, 31 anni, e Salvatore Impagliazzo, 32 anni.